Fratura tira Luis Ricardo do Botafogo até 2017; Jefferson volta aos treinos

"O Luis Ricardo sofreu uma fratura do tornozelo. Tecnicamente falando, uma ruptura bimaleolar. Independentemente dos quesitos técnicos, é uma fratura grave e precisou de tratamento cirúrgico, que foi feito ontem mesmo. Preferi fazer ontem mesmo para termos uma condição melhor de fazer a cirurgia. A lesão é grave, mas deverá se recuperar no prazo de três ou quatro meses, o que encerra o ano para ele", declarou o médico do Botafogo, Luiz Fernando Medeiros, nesta segunda-feira.

Luis Ricardo vinha sendo um dos homens de confiança do técnico Jair Ventura, o que fez com que a lesão fosse ainda mais lamentada. A tendência, agora, é que ele retorne somente para a pré-temporada do ano que vem. "As fraturas desse tipo sempre se acompanham de lesões ligamentares e somos obrigados a fazer uma reconstituição dos ligamentos, mas não altera o prognóstico. Nossa conta é que ele faça a pré-temporada em condições clínicas perfeitas, mas obviamente sem o ritmo de jogo e treino", explico o médico.

Só que o lateral não foi a única baixa proveniente da vitória sobre o Grêmio. O volante Fernandes também sofreu uma grave lesão na partida e se tornou desfalque para Jair Ventura. Já Lindoso foi desfalque na partida por conta de uma contusão muscular e também ficará afastado pelas próximas semanas.

"O Fernandes sofreu uma entorse grave no tornozelo e fará uma exame de imagem hoje. Não me parece cirúrgica, mas ficará um bom tempo afastado. O tornozelo está bem inchado, não treinará nessa semana, fará tratamento e a partir da próxima semana teremos uma posição mais fiel do prazo de recuperação", disse Luiz Fernando. "O Lindoso sofreu uma lesão muscular na posterior da coxa esquerda, está em tratamento e calculamos que entre duas ou três semanas ele estará de volta."

JEFFERSON VOLTA - Em meio a tantas notícias ruins, Jair Ventura teve ao menos um motivo para comemorar nesta segunda-feira. O goleiro Jefferson, capitão e principal líder do elenco, voltou aos treinamentos depois de se recuperar de uma cirurgia no braço esquerdo realizada ainda em maio, mas ainda não tem prazo para jogar.

"A boa notícia é que vocês verão o Jefferson treinando hoje com o grupo, e embora não esteja em condições de jogar, porque não há um prazo para isso, vão ver que ele está mais próximo de ajudar seus companheiros. Bem dentro do prazo que tínhamos previsto. Esperamos que logo ele esteja em campo", comentou Luiz Fernando.