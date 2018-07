Fratura tira Negredo do City no início da temporada O Manchester City iniciará a próxima temporada do futebol europeu com um desfalque no ataque. O espanhol Álvaro Negredo fraturou o pé direito durante a vitória por 2 a 1 diante do Hearts, da Escócia, em amistoso de pré-temporada realizado na cidade de Edimburgo na última sexta-feira, e precisará ficar afastado do futebol por "alguns meses".