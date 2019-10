Frazan festeja 1º gol como profissional do Flu e projeta equilíbrio no clássico

O Fluminense perdeu para o Athletico-PR, por 2 a 1, quinta-feira, no Maracanã, mas o jogo foi muito importante para o zagueiro Frazan, autor do gol tricolor, o seu primeiro na equipe profissional. O atleta expressou seu sentimento em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

LEIA TAMBÉM > Saiba onde assistir Flamengo x Fluminense pelo Brasileirão

"Foi uma noite muito especial para mim. Vinha buscando esse gol faz tempo, fiquei bastante emocionado, pois passa um filme na cabeça. Infelizmente, a vitória não veio, isso me deixou um pouco chateado, mas fora isso, fiquei bastante feliz pelo meu primeiro gol. Dediquei ao meu filho que acabou de nascer", afirmou.

O jogador, de 23 anos, admitiu que sofreu com a inexperiência, mas disse estar em um momento de destaque na equipe. "Aqui no Fluminense é meu melhor momento. Tive um início bastante difícil, também por ser muito jovem, em uma posição ali atrás que tem que ter maturidade. Acho que aprendi bastante no decorrer dos anos. O Diniz (Fernando, ex-técnico do Fluminense) também me ajudou bastante, aprendi muito com ele."

Sobre o clássico de domingo, no Maracanã, às 18 horas, contra o Flamengo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, Frazan acredita em um equilíbrio, apesar de o rival ser o líder disparado da competição. "Acho que clássico tudo se iguala. Eles estão bem no campeonato, são líderes, mas a gente também tem uma boa equipe. Vamos buscar fazer nosso jogo, com toque de bola, envolver o adversário, para buscar os três pontos, que a gente está precisando bastante", projetou.

A derrota para o Athletico, segundo Frazan, não diminui a confiança do Fluminense. "A gente estava há cinco partidas invicto, numa sequência muito boa. E não perdemos para qualquer time, foi para o campeão da Copa do Brasil. Espero que domingo a gente repita os jogos sem sofrer gols, com todo mundo ajudando o outro que vai dar tudo certo."

E enfrentar o tradicional rival sempre é encarado de forma especial. "Todo jogador gosta de jogar jogo grande, já joguei muitos jogos aqui assim. Já joguei contra eles (flamenguistas) no primeiro turno, que foi 0 a 0, me senti bastante confiante, pude mostrar meu potencial e espero que domingo ocorra tudo bem de novo e que a gente saia com os três pontos", disse.