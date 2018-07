Fred admite 'alívio' após ser liberado para 1º jogo da final do Mineiro

O atacante Fred não escondeu o alívio por ter reduzida a suspensão no Campeonato Mineiro, o que o liberará para defender o Atlético-MG no primeiro jogo da final do Estadual, contra o Cruzeiro, no próximo domingo. O jogador foi julgado na noite desta terça-feira pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-MG).

Pelo placar de 6 a 3, os auditores do tribunal decidiram diminuir de quatro para três jogos a suspensão imposta inicialmente ao jogador, pela agressão ao zagueiro Manoel, do Cruzeiro, no clássico disputado no dia 1º de abril, ainda pela primeira fase do campeonato.

A mudança permitirá a Fred jogar a primeira partida da final. "Pelo meu erro, tinha que ser punido. Tinha consciência disso, mas consegui a pena mínima do artigo 254, onde posso jogar essas duas finais. É uma sensação de alívio. Participar de todo o campeonato e ficar agora fora do grande clássico seria muito ruim para todo mundo", disse o atacante.

Fred poderá jogar o primeiro clássico da decisão porque já cumprira os três jogos de suspensão contra a Caldense e nos dois duelos contra a URT, pelas semifinais do Estadual. "Estou muito feliz e vou poder jogar. Agora é concentrar, falar em concentração vou ter que estar concentrado, vou ter que ir para o CT agora, para poder jogar", declarou.

O atacante deve ser titular do Atlético na noite desta quarta-feira, contra o Libertad, no Independência, pela fase de grupos da Copa Libertadores.