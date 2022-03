Fred admite ansiedade pela lista final para a Copa do Mundo do Catar

Titular da seleção brasileira e espécie de curinga para o técnico Tite, o volante Fred admitiu neste domingo que já precisa controlar a ansiedade em relação à lista final para a Copa do Mundo do Catar, no fim do ano. A dois dias da última partida do Brasil pelas Eliminatórias, o jogador do Manchester United deixou escapar em entrevista na Granja Comary, em Teresópolis, que está “a caminho de mais uma Copa”, mas depois ressaltou que ainda “tem muita água pra rolar” até a convocação final.

Convocado por Tite para a Copa do Mundo da Rússia, em 2018, à época Fred acabou se lesionando em uma dividida com Casemiro, quando a equipe treinava em Londres. Mesmo que tenha seguido com o grupo, ele teve sua participação no Mundial comprometida. Depois, ficou afastado da seleção por algum tempo, mas retomou seu espaço e hoje é titular da equipe.

Leia Também Sem Neymar e Vini Jr, seleção brasileira começa preparação para o jogo com a Bolívia

Fred agrada a Tite por ser versátil, capaz de ajudar tanto na marcação, quanto na aproximação com os jogadores de frente. “Consegui superar uma lesão um pouco mais séria, tratei bastante e pude voltar para a seleção. Estou a caminho de mais uma Copa e espero que tudo possa dar certo até lá”, disse o volante neste domingo.

O jogador admitiu que está ansioso pela lista final, que deverá ser anunciada apenas em outubro. “É aquele negócio: está perto, mas está longe”, brincou. “Mas é óbvio que o cara tem que segurar (a ansiedade). Tem muita água pra rolar até lá, tem muita coisa, tem duas datas Fifa ainda, mais algum tempinho.”

Na avaliação do meio-campista, a ansiedade precisa ser contornada com muito trabalho e atenção ao que pede o técnico Tite. “Você tem que continuar trabalhando, dando o seu melhor. Ainda tem muitas coisas nos nossos clubes, e temos que fazer nosso melhor para voltar aqui para essas duas datas Fifa antes da Copa”, comentou. “Fico feliz de o professor estar me dando essa confiança. Eu procuro escutar muito no dia a dia o que ele pede, pra tentar fazer bem minha função. Acho que estou bem, sim, mas tenho muito que crescer ainda, muito a evoluir”