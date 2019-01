Fred admite falta de ritmo e Robinho elogia estreantes no Cruzeiro

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Patrocinense, nesta quarta-feira, no Mineirão, os jogadores do Cruzeiro analisaram o desempenho da equipe, que venceu as duas partidas que disputou no Campeonato Mineiro, mas ainda busca a melhor forma física na temporada 2019.

O centroavante Fred foi sincero e confirmou que ainda sofre com o início da temporada e que só estará em condição ideal nas próximas rodadas. "Senti, sim, a falta de ritmo, pude jogar hoje quase 90 minutos, então foi bom para pegar ritmo. Daqui a pouco eu estou 100%", analisou.

Quem também comentou a partida foi o meia Robinho, que elogiou as estreias do lateral-direito Orejuela e do volante Jadson, recém-contratados pelo Cruzeiro. "Foi a primeira partida deles. Está todo mundo cansado, não dá pra ver muito coisa, mas jogaram bem, ajudaram bastante. Nós construímos bastante, as jogadas saíram. Temos que acertar o pé, porque as coisas vão ficar ainda melhores", projetou.

Após a vitória, o Cruzeiro se prepara para a partida do próximo domingo, às 11 horas da manhã, quando enfrentará o rival Atlético, novamente no Mineirão.