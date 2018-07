Fred admite incômodo com jejum de gols no Fluminense O atacante Fred está incomodado. Há cinco jogos não faz gol. Ele espera acabar com o jejum na partida de domingo, contra o Nova Iguaçu, pela última rodada da Taça Rio. A equipe tricolor precisa apenas de um empate para se garantir nas semifinais do segundo turno do Campeonato Carioca.