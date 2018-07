Fred admite má fase do Fluminense, mas ainda mira o G-4 do Brasileiro

Com apenas 13 pontos marcados nos últimos 11 jogos no Brasileirão, o Fluminense deixou de brigar pelo título e está em situação difícil na briga por uma vaga no G-4. A derrota para o Inter no fim de semana derrubou o time para a oitava colocação, a cinco pontos do quarto colocado. Nesta terça-feira, o atacante Fred reconheceu o mau momento da equipe, mas evitou jogar a toalha.

"A gente tem que ser um pouco realista e entender que, nos últimos jogos, a equipe não apresentou futebol digno de chegar no G-4", afirmou o atacante. "Mas dentro deste mesmo campeonato, enfrentando as mesmas equipes, mostramos potencial. Faltam ainda 30 pontos a serem disputados", destacou.

Artilheiro do time com 11 gols, Fred preferiu não culpar os frequentes desfalques pela fase ruim. "Não quer dizer que quem saia seja o culpado. Sempre falei que quando ganha é todo mundo, e quando perde é todo mundo", disse.

O jogador negou ainda que o time esteja desmotivado. "Não falta entrega. Às vezes estamos um pouco ingênuos, facilitando para o adversário, coisa que a gente não tem - é sempre ''pauleira'' contra nós. Não falta entrega. Tem jogo em que dois ou três estão mal, e os outros carregam. Mas tem jogo em que estão todos estão mal. A gente tem que se impor mais, não ceder tanto ao adversário", argumentou.

Fred ressaltou ainda que o Fluminense é o melhor entre os cariocas na Série A, mas lembrou que o time é o mesmo que ficou entre os quatro últimos do Brasileirão do ano passado. "Hoje somos a melhor campanha (dos times) do Rio de Janeiro, e este time é o mesmo que quase caiu no ano passado - e só não caiu vocês sabem por quê. A gente tem condições de chegar no G-4, mas todo mundo sabe das carências que temos", comentou o atacante.