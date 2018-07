Fred admite 'pequena crise' no Fluminense e se nega a falar de Eduardo Baptista A quinta-feira após a derrota no clássico para o Botafogo não poderia ser mais caótica para o Fluminense. Se no começo do dia a demissão do técnico Eduardo Baptista era certa, agora já não se sabe. Garantidos mesmo, somente os afastamentos do vice-presidente de futebol e advogado do clube, Mario Bittencourt, e do diretor de futebol, Fernando Simone.