Fred admite preocupação com bola aérea do Botafogo O atacante Fred admitiu nesta quarta-feira que as jogadas aéreas do Botafogo preocupam a defesa do Fluminense. Na véspera do clássico, que definirá vaga na final da Taça Guanabara, o jogador revelou que reforçará o setor defensivo nos lances de bola parada.