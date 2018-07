Fred diz que Flu briga contra rebaixamento: 'Não sou hipócrita'

O atacante Fred admitiu nesta quinta-feira que o Fluminense já está na briga contra o rebaixamento no Brasileirão. Escolhido pelo clube para responder aos questionamentos da imprensa neste momento difícil vivido pelo clube, o experiente jogador reconheceu os riscos que o time corre no campeonato.

"Neste momento o time está correndo [risco], sim. Não vou ser hipócrita de falar que não. Hoje a nossa realidade é essa", declarou Fred, referindo-se à sequência de oito jogos sem vitória no Brasileiro. "Isso não quer dizer que daqui a quatro rodadas fique a mesma coisa. Pode mudar."

Para Fred, o time já está mostrando uma nova postura em campo, desde a chegada do técnico Eduardo Baptista, na sexta-feira passada. O empate sem gols com a boa equipe do Grêmio, pela Copa do Brasil, comprova o novo momento do time, na avaliação do atacante. "Nós vemos uma evolução já depois desse jogo com o Grêmio, não é o suficiente, mas vemos uma evolução."

Fred cobrou que o time inicie a reação no Brasileirão no sábado, diante do Goiás, em duelo direto na briga para escapar da zona da degola. "Esses jogos serão mais importantes. Precisamos ganhar. Hoje estamos olhando um pouco para baixo. Se engatarmos uma série de quatro vitórias, podemos olhar para cima. Estamos esperançosos, estamos com coragem, resgatando esse espírito nosso."

Com a série de oito jogos sem vitória, o Fluminense despencou na tabela. Depois de brigar pelo G4, o time carioca caiu para o 12º lugar, com apenas 34 pontos, três acima da zona do rebaixamento. O Goiás, em 16º, tem 31, e está na beira da zona da degola.

TREINO

Depois do empate sem gols com o Grêmio, o elenco do Fluminense retomou os treinos nesta quinta. Somente os reservas foram a campo, além do volante Edson, do atacante Osvaldo e do meia Ronaldinho Gaúcho, que entraram no segundo tempo da partida. Os titulares fizeram apenas trabalho regenerativo.

No retorno aos treinos, Eduardo Baptista já tem como dúvida o lateral-direito Wellington Silva. Ele sentiu dores na coxa esquerda durante o jogo de quarta e pode ser vetado para a partida contra o Goiás. Já o volante Jean deve retornar ao time, recuperado de uma pubalgia. Ele treinou normalmente nesta quinta.