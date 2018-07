Fred chega ao Grêmio, celebra reencontro com Roger e promete 'mostrar valor' O Grêmio apresentou neste sábado seu novo reforço para a temporada 2016 do futebol brasileiro. O zagueiro Fred assinou contrato de dois anos de duração com o clube na última terça e lá reencontrará o técnico Roger Machado, com quem trabalhou no Novo Hamburgo no Campeonato Gaúcho do ano passado. Apesar de já conhecer o treinador, o jogador sabe que precisará provar em campo seu valor.