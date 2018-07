Fred cobra vitória sobre Palmeiras para Atlético-MG atrair torcida e 'engrenar'

Oscilando a cada rodada do Brasileirão, o Atlético-MG precisa vencer o Palmeiras, no sábado, para "reconquistar" a torcida e "engrenar de vez" no campeonato. Esta é a opinião do atacante Fred sobre o próximo duelo da equipe, a ser disputado no Independência, no fim de semana.

Fred quer aproveitar o mando de campo para fazer bonito diante da torcida. "É um jogo grande, para a gente engrenar de vez no Campeonato Brasileiro e dar um passo importante rumo à zona de classificação à Libertadores e reconquistar o nosso torcedor, trazê-lo definitivamente para o nosso lado. Estes jogos grandes servem para isso também", afirmou o atacante, em entrevista coletiva, nesta quarta-feira.

O jogador reconhece que vem oscilando em campo junto do time ao longo da temporada. "Já passei por vários momentos no futebol e nada melhor que um grande jogo como esse. Para nós, jogadores, é uma oportunidade quando estamos dentro de campo. As coisas mudam muito rápido, esse ano já vivi algumas mudanças dentro desse cardápio que o futebol nos oferece."

Fred aposta que vai voltar a fazer grandes exibições com a contestada equipe mineira, que vem fazendo campanha aquém do esperado neste Brasileirão. "Não existe ansiedade, mas a determinação está no meu dia a dia. Então, tenho certeza que, daqui a pouco, as coisas engrenam. Vou dar a vida para voltar a fazer esses gols no sábado e conseguir dar essa vitória para nosso time", projetou o experiente jogador.