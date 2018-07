Fred comanda vitória do Fluminense diante do Flamengo no Brasileirão

RIO - Apenas quatro dias depois de ser convocado para a Copa do Mundo, o atacante Fred deu mais uma prova de que pode ser muito importante para a seleção brasileira. Foi um dos destaques no clássico em que o Fluminense derrotou o Flamengo por 2 a 0, na tarde deste domingo, no Maracanã, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Ele fez o primeiro gol do clássico, num lance de oportunismo e que contou com toda sua experiência, antecipando-se à zaga flamenguista.

Fred também esteve presente em vários lances de perigo do Fluminense e homenageou seu pai, Juarez, na comemoração do gol logo aos 10 minutos de jogo, que surgiu após cobrança escanteio do meia argentino Conca, no qual o goleiro Felipe falhou. Titular da seleção brasileira, Fred foi substituído aos 30 minutos do segundo tempo por Walter. Acusou cansaço. Antes disso, ele comandava a partida ao lado de Conca, autor de grandes jogadas que deixavam estonteada a defesa do rival.

O Flamengo apostou numa outra atuação boa do meia argentino Lucas Mugni, destaque na última rodada, quando o time goleou o Palmeiras por 4 a 2. Mas o conterrâneo de Conca teve desempenho ruim no clássico deste domingo. Ausente da lista do técnico Luiz Felipe Scolari, o goleiro Diego Cavalieri não pareceu abatido ao defender o gol do Fluminense. Pelo menos, durante o jogo. Ele fez duas defesas difíceis, que lhe renderam aplausos e cânticos dos torcedores a favor de sua presença na seleção.

Numa campanha contra o racismo, os jogadores do Flamengo vestiram camisas com o nome de ex-ídolos do clube, todos atletas negros. O time, dominado a maior parte do tempo, melhorou um pouco após o intervalo com a entrada de Negueba na vaga de Luiz Antônio. Mas as oportunidades flamenguistas eram escassas.

E, mesmo após a saída de Fred, o Fluminense ainda contava com o talento e a visão de jogo de Conca. Num contra-ataque rápido, ele deixou Chiquinho na frente do goleiro Felipe. A finalização foi perfeita: 2 a 0, aos 42 minutos do segundo tempo.

O Fluminense vencia, assim, seu segundo clássico do ano contra o Flamengo - o primeiro, no Campeonato Carioca, teve placar mais elástico (3 a 0). E chegou aos nove pontos no Brasileirão, deixando o rival com apenas quatro.

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE 2 X 0 FLAMENGO

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Bruno, Gum, Elivelton e Carlinhos; Diguinho, Jean, Wagner (Chiquinho) e Conca; Rafael Sóbis e Fred (Walter). Técnico - Cristóvão Borges.

FLAMENGO - Felipe; Leonardo Moura, Wallace, Samir e André Santos; Cáceres (Muralha), Márcio Araújo, Luiz Antonio (Negueba) e Lucas Mugni (Arthur); Paulinho e Alecsandro. Técnico - Jayme de Almeida.

GOLS - Fred, aos 10 minutos do primeiro tempo; Chiquinho, aos 42 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wagner Nascimento (RJ).

CARTÃO AMARELO - Carlinhos, André Santos, Cáceres, Lucas Mugni, Paulinho e Chiquinho.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Maracanã, no Rio.