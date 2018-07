Fred comemora acerto com o Cruzeiro: 'Realizei o desejo de voltar para casa'

Depois de rescindir com o Atlético Mineiro neste sábado e acertar horas depois com o rival Cruzeiro por três temporadas, o atacante Fred festejou muito o retorno para o seu antigo clube.

Revelado pelo América Mineiro, o atacante despontou para o futebol mundial entre 2004 e 2005, jogando pelo próprio Cruzeiro. E, embora tenha atuado pelo rival Atlético Mineiro nos últimos anos, Fred foi assertivo neste sábado ao assegurar que está voltando para casa.

Fred. já com a camisa do #Cruzeiro manda seu recado para a Nação Azul! Ele é artilheiro mesmo! #IssoÉCruzeiro pic.twitter.com/DVeAajOAOq — Cruzeiro E. Clube (@Cruzeiro) 23 de dezembro de 2017

"Estou aqui com muita felicidade para expressar minha gratidão a todos vocês pelo carinho, em especial ao Itaí (Machado, vice do Cruzeiro) e ao presidente Wagner (Pires de Sá) por estarem realizando o desejo do meu coração de conseguir voltar para minha casa", declarou o atacante em vídeo publicado no Twitter do Cruzeiro.

Em sua primeira passagem, o jogador de 34 anos marcou 56 gols em 71 partidas e foi o artilheiro da Copa do Brasil de 2005 (14 gols) e do Campeonato Mineiro de 2005 (13 gols). E, neste sábado, ele prometeu repetir a trajetória. "Tenho certeza que vamos comemorar muitos gol e títulos importantes."

Apesar da boa média de gols, Fred não rendeu o esperado em 2017. Acertou, assim, sua rescisão amigável com o Atlético Mineiro, que decidiu apostar em Ricardo Oliveira, ex-jogador do Santos.

A expectativa, porém, era de que o atacante fosse para o Rio de Janeiro. O primeiro interessado era o Flamengo, mas a diminuição da suspensão de Guerrero por doping esfriou a negociação. O Fluminense, então, passou a ser o principal candidato até este sábado, quando o Cruzeiro o contratou.