Fred comemora contratação de Ronaldinho Gaúcho e afirma que meia 'é gênio' Capitão do time do Fluminense, o atacante Fred comemorou a chegada do meia Ronaldinho Gaúcho ao time. O atacante, aliás, revelou ter feito campanha pela contratação do jogador quando soube que a direção do clube demonstrou interesse. "Ele já ganhou Copa (do Mundo), ''Champions'', tudo, campeonato de bairro. É um gênio. Cara que vai fazer a diferença para nós", considerou em entrevista nesta quinta-feira.