Fred comemora título e indica aposentadoria no Fluminense: ‘Poucos dias’

Em meio à comemoração do título do Campeonato Carioca, o atacante e ídolo do Fluminense, Fred, indicou que está próximo de encerrar sua carreira como atleta de futebol. Ele tem contrato até 21 de julho e a tendência é que não renove. Fred também expôs sua satisfação em voltar a ver o torcedor feliz nas arquibancadas, principalmente para comemorar um título Estadual, feito que não acontecia desde 2012.

"Estou feliz por deixar a nossa torcida mais feliz. Eles merecem. Nada é mais especial para mim, há poucos dias de encerrar a carreira, de levantar uma taça tão importante. Faltam poucos dias, a verdade é essa", revelou Fred.

Decisivo no empate deste sábado contra o Flamengo, o atacante Germán Cano também vibrou com a conquista e espera por mais títulos no ano.

"Incrível! Imaginei muito este momento. É comemorar com a torcida. Para mim é muito importante. Sentir esse carinho. Meus companheiros são fundamentais para que eu possa render dentro de campo. Agora, vamos em frente que temos muita coisa", disse o autor de três gols na final.

Ainda no gramado, o goleiro Fábio e o zagueiro Nino também fizeram questão de enaltecer a conquista do Fluminense. "Só agradecer por jogar em uma grande equipe como o Fluminense. Fui recebido de coração por jogadores, comissão, diretoria e torcida. Só agradecer pelo carinho. Esperamos que este ano seja mais vitorioso", disse Fábio.

"Hoje a gente fica feliz porque eles (torcedores) vão embora felizes. Nosso grupo é muito unido e a gente sabe da nossa força. Temos um grupo muito qualificado. Somos movidos em dar alegria a esta torcida", afirmou Nino.

Fato é que a noite será longa para o Fluminense, que conquistou o seu 32º título Estadual e ganha moral para a sequência da temporada, onde ainda jogará Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.