Fred coroa retorno ao Cruzeiro com título e provoca Atlético-MG: 'Caí para cima'

Decisivo, o atacante Fred consolidou seu retorno ao Cruzeiro após 13 anos com a conquista do 38º título do Campeonato Mineiro. Autor do gol decisivo no empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, na tarde deste sábado, que decretou a conquista no estádio Independência, o centroavante não deixou de provocar o rival após a conquista invicta.

Fred deixou o Atlético-MG no final de 2017 e acertou com o Cruzeiro horas depois de finalizar sua rescisão. Isto fez com que o time alvinegro entrasse com um processo contra ele na Justiça.

"Depois do jogo, fiquei olhando para cima, procurando o Sette Camara (presidente do Atlético-MG). É claro que tem todo desgaste, sai escorraçado do Atlético-MG, mas caí para cima, pro Cruzeiro", comentou o jogador, relembrando sua saída, que teria acontecido por um desacordo financeiro.

Além de ficar com o título, Fred também terminou como artilheiro do torneio, com 12 gols. O mais decisivo deles aconteceu na final, vencendo Victor em cobrança de pênalti.

"Treinei com Victor na seleção por muitos anos, a gente se conhece. Ali é um jogo mental, tive a tranquilidade de ir olhando para ele o tempo todo e marcar. Saio feliz pelo título, pela artilharia, feliz por essa volta por cima", acrescentou.

Após acertar com o Cruzeiro, Fred sofreu uma grave lesão no joelho, precisou ser operado e ficou sete meses afastado. Sua volta aconteceu no final do ano passado.

"É um sentimento de gratidão por toda galera que ficou comigo sete meses. Sou muito agradecido", concluiu.

O Cruzeiro volta a campo contra o Deportivo Lara, na próxima terça-feira, às 17 horas (de Brasília), na Venezuela, pela Copa Libertadores. Apesar disso, o técnico Mano Menezes já avisou que desta vez não será tão rigoroso com seus jogadores. "Vamos comemorar porque se trata de um título importante. Nós vamos comemorar e depois voltamos ao foco no trabalho porque a temporada vai ser árdua", justificou.