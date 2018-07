Fred corre risco de suspensão e pode desfalcar Fluminense

RIO - A agressão ao zagueiro vascaíno Jomar pode custar ao atacante Fred mais do que a advertência do técnico Abel Braga, além de ter contribuído para a derrota para o Vasco por 3 a 1, domingo, no Maracanã. O jogador do Fluminense será indiciado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) - a denúncia deve ser feita pela procuradoria ainda esta semana - e corre risco de suspensão.

O promotor Paulo Schmitt analisa se vai denunciar Fred por ato hostil (pena de 15 a 60 dias) ou agressão (pena de quatro a 12 partidas). Ele adiantou que vai solicitar que Jomar também seja indiciado no mesmo artigo. O defensor vascaíno, um pouco antes da agressão sofrida, deu um safanão no atacante do Fluminense, o que provocou o revide.

Com a expulsão de Fred ainda no primeiro tempo - Jomar não foi punido pelo árbitro -, o Fluminense acabou perdendo o clássico e ficou em situação ruim no Brasileirão: está com apenas nove pontos, em 14º lugar, e se aproxima perigosamente da zona de rebaixamento. A chance de recuperação será no domingo que vem, quando visita o Grêmio em Porto Alegre.