Fred critica presidente do Cruzeiro e diz que rescisão foi a única opção

O atacante Fred enfim se pronunciou sobre o imbróglio em que está envolvido com o Cruzeiro, clube do qual se desvinculou para assinar com o Fluminense em maio, afirmando Sef esse o único caminho viável que lhe restou para seguir atuando. Na última quinta-feira, no entanto, a equipe mineira pediu a retomada do contrato com o centroavante.

Em seu comunicado, Fred critica a postura do atual presidente do Cruzeiro, Sergio Santos Rodrigues. O clube possui uma dívida elevada com o jogador, mas, em sua opinião, o dirigente busca transferir a responsabilidade pelo pagamento para a gestão anterior, afirmando nunca ter sido procurado pelo atual mandatário para uma negociação.

Leia Também Estudo mostra que finanças do Cruzeiro em 2019 foram as piores da história do futebol brasileiro

"Até mesmo por compreender o momento, procuro evitar debates via imprensa. Acredito que polêmicas apenas geram mais polêmicas e em nada contribuem para uma melhor solução do problema, que deve ser sempre aquela com menor desgaste possível para todos os envolvidos. Infelizmente, não tem sido essa a postura do Presidente Sérgio Santos Rodrigues, que nunca me procurou para discutir qualquer assunto relacionado ao Cruzeiro", disse.

Nos últimos dias, Santos Rodrigues afirmou que o contrato firmado pelo ex-presidente Wagner Pires de Sá com Fred foi lesivo ao clube, o que foi rebatido pelo centroavante.

"Posso dizer, com absoluta tranquilidade, que as bases do meu contrato com o Cruzeiro seguem o padrão estabelecido ao longo de minha carreira, sem nada que possa ser considerado aberrante, anormal. O processo que hoje corre perante a Justiça do Trabalho é público e os documentos estão lá à disposição de quem desejar acessá-los", disse.

Fred também apontou que o Cruzeiro não tinha interesse em sua manutenção no elenco após o rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro em 2019. E diante do impasse sobre a definição do seu futuro, precisou acionar a Justiça para deixar o clube, ou estaria colocando o futuro da sua carreira em risco.

"A decisão de ingressar na Justiça do Trabalho foi tardia e quase custou o fim precoce da minha carreira. Ao contrário da orientação dos meus advogados, confiava em uma liberação amigável, já que não era interesse do clube a minha manutenção no elenco, com ou sem a revisão das bases financeiras. Essa hesitação quase me impediu de seguir trabalhando", afirmou.

Embora tenha solicitado o restabelecimento do contrato, o Cruzeiro, de fato, não tem interesse em voltar a ter Fred no seu elenco. O plano é que o acordo seja reavaliado pela Justiça, com o clube pedindo para que os gestores anteriores - Pires de Sá e o vice-presidente de futebol Itair Machado - sejam responsabilizados pela dívida contraída com o jogador. Além disso, quer a nulidade de cláusulas, como a que levou Fred a pedir compensação de R$ 50 milhões pela rescisão do contrato.