Fred culpa falta de atenção do Cruzeiro por derrota para Flamengo

Apenas cumprindo tabela nesta reta final de Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro deu adeus ao Mineirão na atual temporada com uma derrota por 2 a 0 para o Flamengo, que até então brigava pelo título do Brasileirão. O atacante Fred lamentou a falta de atenção do time diante a equipe carioca, no compromisso válido pela penúltima rodada do torneio nacional.

"Fizemos um bom jogo, mas sem aquela concentração toda na marcação. Para a gente não estava valendo nada devido o objetivo já conquistado. O Flamengo, por toda a qualidade que tem, foi superior, principalmente no primeiro tempo, quando o Éverton (Ribeiro) acabou desequilibrando", detalhou o atacante.

Fred tratou a falta de atenção do Cruzeiro na partida como algo normal do futebol. A equipe mineira conquistou o título da Copa do Brasil, que o garantiu na Copa Libertadores de 2019 e praticamente abriu mão do Brasileirão. "A gente tem tentado o máximo. Eles (adversários) estão sempre dando algo a mais pela meta ainda não conquistada, mas isso é natural no meio do futebol", concluiu.

MANO SÓ EM 2019

Após o duelo, o diretor de futebol, Marcelo Djian, confirmou, em entrevista coletiva, que o técnico Mano Menezes, passando por um tratamento de pele, retornará ao comando do time apenas na próxima temporada, ficando fora da última partida do time no Brasileirão, frente ao Bahia, em Salvador, no domingo.

"Falta apenas um jogo. Mano deve voltar apenas no ano que vem para continuar com o tratamento. Sidnei Lobo continuará com os treinamentos e comandará o clube diante do Bahia", confirmou o ex-zagueiro e agora dirigente.