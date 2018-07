Fred decide, Fluminense afunda o Palmeiras e é tetracampeão brasileiro

PRESIDENTE PRUDENTE - O Fluminense é novo campeão brasileiro. Com a vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras, neste domingo, no Estádio Eduardo José Farah, em Presidente Prudente, pela 35ª rodada do campeonato, a equipe carioca garantiu o título antecipado. Além disso, o resultado da partida ainda aumentou a agonia palmeirense na luta contra o rebaixamento. Fred balançou a rede duas vezes e fez toda a jogada do outro, que terminou com o gol contra de Maurício Ramos.

Além da vitória em Presidente Prudente, o Fluminense contou com o tropeço do Atlético-MG, que empatou com o Vasco, também neste domingo, no Rio. Assim, o time carioca abriu 10 pontos de vantagem na liderança - o novo segundo colocado é o Grêmio - e não pode mais ser alcançado nas três rodadas que restam para o final do campeonato.

O Palmeiras entrou em campo neste domingo sem risco de ser rebaixado já nesta 35ª rodada, por causa da derrota da Portuguesa na noite anterior. Mas, com a derrota para o Fluminense, a queda para a segunda divisão virou uma questão de tempo. Faltando apenas três jogos, está com 33 pontos, sete atrás do primeiro fora da zona de rebaixamento.

Precisando desesperadamente da vitória, o Palmeiras entrou em campo neste domingo com uma escalação surpreendente. O técnico Gilson Kleina colocou Wesley na lateral, abrindo espaço para Correa no meio, e apostou em Obina no ataque. Assim, Barcos teve a função de sair mais da área, para ajudar na armação das jogadas junto com Patrick Vieira.

Com essa formação, o Palmeiras tentou pressionar no começo do jogo. Logo aos 4 minutos, Obina cabeceou com perigo. Mas o Fluminense, mesmo apostando nos contra-ataques, também ameaçou. Aos 12, por exemplo, Fred exigiu uma linda defesa de Bruno. Nova boa chance palmeirense aconteceu aos 18, quando Barcos virou na área e chutou para fora.

Barcos ainda teve uma nova chance aos 25 minutos, ao cabecear sozinho, mas mandou por cima. A resposta do Fluminense veio aos 38, quando Fred acertou a trave. Aí, quando parecia que o primeiro tempo terminaria empatado, o time carioca fez 1 a 0. Já aos 45, Wellington Nem chutou, Bruno fez grande defesa e a bola sobrou para Fred marcar.

A desvantagem no placar fez Gilson Kleina mudar o time no intervalo, colocando Maikon Leite no lugar de Obina. Mas quem voltou melhor foi o Fluminense, mesmo sem alterações do técnico Abel Braga. Aos 5 minutos, Bruno fez grande defesa em chute de Thiago Neves e Rafael Sóbis chegou a marcar no rebote, mas o lance foi anulado por impedimento.

Melhor em campo, o Fluminense não demorou para ampliar a vantagem. Aos 8 minutos, Fred fez o cruzamento para a área, a bola desviou em Maurício Ramos e acabou encobrindo Bruno. O placar de 2 a 0 chegou a desanimar a torcida palmeirense. Mas, mesmo com a situação muito complicada, os jogadores lutaram em campo para buscar a reação.

Mesmo já sem contar com o especialista Marcos Assunção, que foi substituído por Luan no começo do segundo tempo, o Palmeiras usou a bola parada para chegar ao empate. Em cobrança de escanteio de Correa aos 16 minutos, Barcos aproveitou a sobra na área para fazer o primeiro gol palmeirense, dando um novo ânimo para o time em campo.

O empate veio logo depois. Aos 19 minutos, em cobrança de falta de Correa, Patrick Vieira subiu sozinho na área para deixar tudo igual. Depois disso, o Fluminense ficou acuado e o Palmeiras foi com tudo em busca da virada. A grande chance palmeirense foi aos 30, quando Mauricio Ramos chutou forte e Diego Cavalieri fez defesa fantástica.

Aos poucos, o Fluminense foi se recuperando do susto provocado pelo empate. Assim, teve chance de marcar o terceiro aos 36 minutos, quando Fred ficou sozinho dentro da área e chutou para fora. Na outra oportunidade que teve, no entanto, o artilheiro do Brasileirão não desperdiçou, garantindo a vitória e o título já aos 42.

Com os dois gols no jogo decisivo deste domingo, Fred chegou a 19 e aumentou sua vantagem na artilharia do campeonato. Mas, principalmente, o atacante conduziu o Fluminense ao seu quarto título na história do Brasileirão, repetindo os feitos de 1970, 1984 e 2010 e coroando o grupo vitorioso comandado pelo técnico Abel Braga.

PALMEIRAS 2 X 3 FLUMINENSE

PALMEIRAS - Bruno; Wesley, Maurício Ramos, Henrique (Román) e Juninho; João Denoni, Marcos Assunção (Luan), Correa e Patrick Vieira; Obina (Maikon Leite) e Barcos. Técnico: Gilson Kleina.

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Bruno (Diguinho), Leandro Euzébio, Gum e Carlinhos; Edinho, Jean e Thiago Neves; Wellington Nem (Marcos Júnior), Rafael Sóbis (Valencia) e Fred. Técnico: Abel Braga.

GOLS - Fred, aos 45 minutos do primeiro tempo; Mauricio Ramos (contra), aos 8, Barcos, aos 16, Patrick Vieira, aos 19, e Fred, aos 42 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Leandro Pedro Vuaden (RS).

CARTÕES AMARELOS - Luan, João Denoni, Carlinhos e Jean.

RENDA - R$ 222.495,00. PÚBLICO - 8.461 pagantes.

LOCAL - Estádio Eduardo José Farah, em Presidente Prudente (SP).

LANCES DO JOGO

SEGUNDO TEMPO

49min - Acabou! O Fluminense é tetracampeão brasileiro!!

48min - Fluminense está todo recuado no campo de defesa e o Palmeiras pressiona atrás do empate.

46min - O Palmeiras não desisti e tenta, desesperadamente, empatar a partida.

44min - GOOOOOOOOOOOOOOLL DO FLUMINENSE!! Jean vai até a linha de fundo, cruza para trás e acha Fred, que, sozinho, bate de primeira e coloca o Flu na frente! Pode ser o gol do título!

43min - Luan arrisca de fora da área, mas pega fraco na bola e não assusta Diego Cavalieri.

41min - Thiago Neves arrisca de longe e manda direto para fora.

39min - Carlinhos recebe dentro da área, mas manda muito longe do gol.

38min - Jean faz falta forte em Luan e recebe o cartão amarelo.

37min - Após cobrança de escanteio a bola sobra para Fred, que, sozinho, manda para fora! Quase gol do Fluminense.

35min - Diguinho avança pelo meio e arrisca de muito longe, mas a bola desvia e sai pela linha de fundo.

34min - Palmeiras pressiona o Fluminense, mas não consegue criar perigo para Diego Cavalieri.

32min - Alteração no Fluminense: sai Bruno, entra Diguinho.

30min - Após cobrança de escanteio, Maurício Ramos pega o rebote, quase dentro da pequena área, bate a queima roupa e Diego Cavalieri faz ótima defesa e salva o Fluminense.

29min - Palmeiras vem pra cima, quer o gol da virada.

28min - João Denoni tenta cruzamento para área, mas Diego Cavalieri sai e fica com a bola.

27min - Correa invade a área, mas é desarmado pela zaga tricolor.

26min - Correa tenta cobrança de falta, mas a zaga afasta.

22min - Alteração no Fluminense: sai Rafael Sóbis, entra Valencia. Abel Braga preocupado com a marcação da equipe.

21min - Maikon Leite recebe pela esquerda e solta a bomba, mas Diego Cavalieri faz ótima defesa!

19min - GOOOOOOOOOOOOOOOOLL DO PALMEIRAS!! Correa cobra ótima falta para área e Patrick Vieira cabeceia sozinho! É o empate do Palmeiras!

16min - GOOOOOOOOOOOOOOOOLL DO PALMEIRAS!! Após cobrança de escanteio, Barcos pega o rebote e, dentro da área, manda para o fundo do gol!

14min - Mauricio Ramos recebe cruzamento, e, sozinho, cabeceia para fora.

13min - Alteração no Fluminense: sai Wellington Nem, contundido, entra Marcos Júnior.

13min - Alteração no Palmeiras: sai Marcos Assunção, entra Luan.

9min - Alteração de Gilson Kleina não surte efeito e o Palmeiras é dominado pelo Fluminense no segundo tempo.

8min - GOOOOOOOOOOOOLL DO FLUMINENSE!! Fred tenta cruzamento para área, Maurício Ramos desvia e encobre o goleiro Bruno. Gol contra da zaga palmeirense!!

7min - Marcos Assunção cobra escanteio, mas pega muito forte na bola e ninguém consegue cabecear.

5min - Thiago Nevez bate forte da intermediária, Bruno faz ótima defesa e, no rebote, Rafael Sóbis marca. O atacante, porém, estava em posição de impedimento e o gol não vale.

5min - João Denoni tenta lançamento para Maikon Leite, mas a zaga corta em cima da hora.

4min - Thiago Nevez tenta cruzamento, mas manda muito forte e a bola passa por todo mundo.

3min - Agora Wellington Nem acerta o lançamento, Rafael Sóbis bate de primeira e Bruno faz ótima defesa.

2min - Wellington Nem tenta o lançamento longo, mas direto nas mãos de Bruno.

1min - Barcos tenta dominar a bola de costas para a área, mas o juiz marca falta do argentino.

0min - Começa a etapa final!

Alteração no Palmeiras: sai Obina, entra Maikon Leite. Gilson Kleina quer mais velocidade no ataque alviverde.

PRIMEIRO TEMPO

RESUMO: Fluminense começou pressionando nos minutos iniciais, mas o Palmeiras logo conseguiu equilibrar a partida e criar perigo para a zaga tricolor. Abusando das jogadas aéras, Obina e Barcos ganharam todas pelo alto, mas não conseguiram acertar o alvo e abrir o placar para a equipe alviverde. O mais perigoso para os cariocas foi Fred, que, em duas cabeçadas, exigiu ótima defesa de Bruno e outra explodiu na trave. Na terceira oportunidade ele não desperdiçou: pegou rebote do goleiro Bruno e, no último minuto, marcou o dele.

FRASE:

Marcos Assunção (Palmeiras): "Não pode vacilar. No último minuto marcamos bobeira e o Fred fez o gol. Não podemos vacilar... Vacilamos e tomamos o gol."

Correa (Palmeiras): "Equipe bem postada, mas acabamos tomando o gol. Vamos ver o que o professor (Gilson Kleina) vai arrumar para vencermos o jogo."

48min - Fim do primeiro tempo!

46min - GOOOOOOOOOOOOOOOOOLL DO FLUMINENSE!! Em uma bobiada da zaga do Palmeiras, Wellington Nem sai na cara do gol, bate, Bruno espalma para o lado, mas Fred chega e manda para o fundo do gol!

43min - Três minutos de acréscimo.

42min - O Fluminense pressiona o Palmeiras nos minutos finais da primeira etapa.

38min - Bruno Vieira cruza da direita, Fred antecipa Maurício Ramos e manda na trave! Quase gol do Fluminense!

36min - Marcos Assunção tenta cobrança de falta, mas erra e manda direto para linha de fundo.

35min - Patrick Vieira escapa pela esquerda, mas é parado pelo marcador. Vuaden marca falta.

33min - Juninho tenta tabela com Barcos, mas o argentino devolve muito forte e a zaga do Flu afasta.

32min - Palmeiras tenta manter a posse de bola, mas, sem criatividade, pouco assusta o Fluminense.

30min - Patrick Vieira não consegue dominar a bola e comete falta no marcador tricolor.

28min - Carlinhos tenta cruzamento para Fred, mas Román antecipa e afasta a bola.

27min - Barcos tenta cruzamento, mas manda na mão de Diego Cavalieri.

25min - Outro ótimo escanteio cobrado por Assunção e, dessa vez, Barcos cabeceia firme e a bola passa com perigo pelo gol do Fluminense.

25min - Assunção cobra ótimo escanteio e Fred afasta para escanteio.

24min - Henrique cai em campo e não continuará no jogo. Alteração no Palmeiras: entra o paraguaio Román no lugar de Henrique.

23min - Volta a rolar a bola!

22min - O árbitro Leandro Vuaden interrompe o jogo para a parada técnica. O calor é muito forte em Presidente Prudente e os jogadores aproveitam para reidratação.

22min - Bruno Vieira cruza, mas a bola passa por todo mundo e sai pela linha de fundo.

21min - Henrique sente pancada na costela fora de campo.

19min - Obina divide bola com Thiago Neves e o meia do Fluminense fica sentindo no chão.

18min - Barcos recebe dentro da área, gira em cima de Gum, mas bate na rede pelo lado de fora.

16min - Carlinhos tabela com Fred, mas bate fraco e Bruno faz fácil a defesa.

13min - Marcos Assunção cobra escanteio, mas Fred, dessa vez na zaga, ajuda a defesa e afasta o perigo.

12min - Fred cabeceia bola perigosa, Bruno faz ótima defesa e salva o Palmeiras!

10min - Fluminense tenta troca de passes, mas erra e deixa de graça para a zaga palmeirense.

8min - Obina recebe na área e, de novo, ganha de cabeça, mas manda para fora.

7min - Palmeiras ataque bem pelo lado direito. Wesley é o responsável pelas jogadas de perigo da equipe alviverde.

6min - Marcos Assunção cobra escanteio, mas a bola passa por todo mundo.

4min - Wesley cruza da direita, Obina cabeceia sozinho e quase abre o placar para o Palmeiras.

3min - Mascos Assunção cobra falta com perigo, e Gum quase faz contra!

3min - Patrick Vieira tenta arrancar pela direita, mas Edinho chega comento falta e mata o ataque palmeirense.

1min - Palmeiras começa assistindo o Fluminense jogar e fica todo recuado no campo de defesa.

1min - Fluminense chega pela primeira vez, mas a zaga afasta sem maiores dificuldades.

0min - Começa o jogo em Presidente Prudente!