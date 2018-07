Fred dedica vitória do Fluminense ao técnico Enderson Moreira

GOIÂNIA - Depois de 12 partidas no comando do Fluminense, chegou ao fim o período de Enderson Moreira como técnico da equipe carioca. A vitória por 1 a 0 diante do Atlético Goianiense, no último domingo, no Estádio Serra Dourada, em duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, marcou sua última partida no cargo, que passará a ser ocupado por Abel Braga. E os jogadores aprovaram o trabalho do interino.

"A vitória foi importante para nos dar tranquilidade. Temos que agradecer o Enderson e o Osmar (auxiliar técnico) por tudo que eles fizeram aqui com a gente. Agradecer de coração. Ele (Enderson) conseguiu coisas grandes aqui. Com todas as dificuldades, ele mostrou ser um cara competente", declarou o atacante Fred.

Na próxima quarta-feira, o auxiliar de Abel, Leomir, chega ao Rio de Janeiro e comandará a equipe diante do Cruzeiro, no domingo. Enderson Moreira assumirá um cargo ainda não definido no departamento de futebol.

A missão de Abel Braga nesta volta ao Fluminense é garantir o bicampeonato nacional. E de acordo com o lateral-esquerdo Julio Cesar, para isso acontecer o time terá que jogar como fez no domingo, contra o Atlético-GO. "Ano passado foi assim que fomos campeões. Com muita marcação e aplicação. O campeonato começou hoje (domingo) para gente", afirmou.