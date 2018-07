Fred deixa Maracanã mancando, mas diz estar 'bem melhor' e tranquiliza o Flu

Após o duelo, o jogador deixou o Maracanã mancando um pouco, mas andando sem precisar da ajuda de ninguém e ainda tranquilizou um torcedor, na zona mista do estádio, que questionou o atleta sobre sua condição. De longe, Fred acenou e garantiu: "Estou bem melhor".

Mas, apenas nesta quinta-feira, quando deverá ser submetido a novos exames, é que Fred deverá saber sobre a sua real condição visando a partida de volta do mata-mata, na próxima quarta, no Allianz Parque, em São Paulo. O certo é que ele deverá ser preservado do confronto diante do Atlético-PR, sábado, às 17 horas, no Maracanã, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Fred acabou não dando entrevista coletiva após o duelo diante do Palmeiras, no qual foi decisivo ao participar das jogadas dos dois gols do Fluminense. Primeiro ele cabeceou forte para Fernando Prass dar rebote e Marcos Junior abrir o placar. Depois, o atacante abriu as pernas para deixar a bola passar na finalização de Gustavo Scarpa que Gum desviou de leve para as redes.