Fred desabafa após seu 1º gol e exibe confiança no hexa

"Você nunca sabe a força que tem até que a sua única alternativa é ser forte. Na Copa das Confederações, assim como em outros momentos da minha vida, tive que encontrar forças para reagir quando alguns me davam por vencido. Porém, nessas horas, eu parava e pensava: há muito mais pessoas que torcem por mim do que o contrário. Vejo minha família, meus amigos, minhas redes sociais e digo a mim mesmo: não posso decepcionar tanta gente", escreveu Fred em seu perfil no Facebook.

Em 2013, Fred não fez gols nos dois primeiros jogos da seleção na Copa das Confederações, mas depois brilhou. O atacante marcou cinco gols nas três partidas seguintes do Brasil, sendo dois na decisão com a Espanha, e terminou o torneio como um dos artilheiros, ao lado de Fernando Torres.

Agora, Fred espera voltar a ser decisivo para a seleção e emplacar uma sequência de gols. O atacante também aproveitou a manifestação nas redes sociais para explicar a comemoração no seu gol diante de Camarões. Ele admitiu que ficou aliviado com o fim do jejum e com ainda mais esperanças de ser campeão mundial pela seleção.

"A minha reverência após o gol de ontem (segunda-feira) não foi apenas para quem estava no estádio e vibrou com o meu gol. Ela foi para todos aqueles que, assim como eu, tiraram uma tonelada das costas e, agora, estão leves e ainda mais confiantes para conquistar o hexa", escreveu.

Com Fred, a seleção volta a treinar nesta quarta-feira, às 13 horas, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), após folgar na terça. A atividade será a primeira na preparação para o duelo com o Chile, sábado, no Mineirão, em Belo Horizonte, pelas oitavas de final da Copa.