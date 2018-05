Fred desconversa sobre transferência e diz que está 'com a cabeça na Copa'

Cobiçado por dois gigantes do futebol inglês, o volante Fred afirmou nesta quinta-feira que está "com a cabeça apenas na Copa do Mundo". A declaração veio no mesmo dia em que a emissora de TV Sky Sports informou que o Manchester United está disposto a pagar 50 milhões de euros (cerca de R$ 213,9 milhões) para tirá-lo do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

"Em relação às negociações, eu estou com a cabeça apenas na Copa do Mundo. Quando você vai disputar uma Copa você fica com a cabeça apenas nisso", afirmou Fred, logo após participar de treino da seleção brasileira na Granja Comary, em Teresópolis. "Tenho um estafe cuidando (das negociações) e eu nem converso com eles sobre isso. Tenho certeza que estão fazendo o melhor pra mim."

Fred, contudo, admitiu que negocia uma transferência ao futebol inglês desde o início do ano. "As conversas estão avançadas. Desde janeiro, se não me engano, surgiu (a proposta) de transferência pro (Manchester) City. Depois, tanto o City quanto o United ficaram conversando com o Shakhtar e com os meus agentes sobre uma possível transferência. Hoje (quinta) saiu uma notícia forte sobre isso. Mas eu estou com a cabeça na Copa. Meus agentes estão cuidando disso", desconversou.

Apesar disso, o volante se mostrou feliz por estar nos planos de técnicos como Pep Guardiola, do City, e José Mourinho, do United. "É uma honra chamar a atenção de grandes treinadores europeus. Creio que eu tenha uma vitalidade dentro de campo. Sou polivalente, posso jogar em ambas as posições no meio. Treinadores gostam disso porque precisam disso nas suas equipes. Acho que é um ponto importante pra mim", comentou Fred.