Fred deve se apresentar ao Fluminense nesta terça e ser emprestado

O atacante Fred é esperado nesta terça-feira nas Laranjeiras para definir seu futuro no Fluminense. Irmão e empresário do jogador, Rodrigo Chaves irá acompanhar o atacante e existe forte possibilidade de que ele peça para ser emprestado até o fim do ano. Fred não pretende mais atuar sob o comando de Levir Culpi, que goza de bom prestígio entre os dirigentes.

Chaves apareceu de surpresa na tarde de segunda-feira na sede do clube. Conversou com membros da diretoria e acertou nova reunião para terça, quando todo o elenco do Fluminense terá folga – incluindo o treinador, com quem está em rota de colisão.

Oficialmente, o clube informou que Fred é aguardado para voltar aos treinamentos, mesmo que o dia seja de descanso. "O combinado com o jogador era de que ele deveria se reapresentar na terça-feira", informou um assessor próximo à presidência. Indagado pelo Estado sobre o fato de a reapresentação ser em dia de folga da equipe, ele foi taxativo. "O Fred vai treinar separado."

O jogador não pretende mais trabalhar com Levir Culpi, que assumiu o time no primeiro turno do Carioca e, desde então, se mantém invicto na competição e na Copa Sul-Minas-Rio, num total de dez partidas.

O motivo da desavença é a hierarquia dentro da equipe. Fred é o principal líder do Fluminense, e ganhou status ainda maior quando ampliou seu contrato até o fim de 2018. O acordo se manteve mesmo após a incerteza envolvendo as finanças do clube com o fim do patrocínio da Unimed, no começo de 2015.

Na semana passada, um dia após a vitória do Flu por 2 a 1 sobre o Madureira, Levir Culpi reuniu os jogadores e chamou a atenção do atacante. O treinador não gostou das cobranças de Fred sobre alguns dos jogadores naquela partida. O puxão de orelha desagradou o capitão, que não escondeu sua insatisfação. Ele também está insatisfeito com as constantes substituições a que vem sendo submetido desde que Levir assumiu a equipe.

Nesta segunda-feira, logo após treino regenerativo nas Laranjeiras, o veterano Magno Alves – que substituiu Fred no domingo e fez boa partida, inclusive marcando o gol que abriu a vitória por 2 a 0 – falou sobre o caso.

"É uma pena em um momento como esse, porque sabemos a importância do Fred. Mas temos que deixar ele resolver, o próprio Levir também", afirmou. Ele não quis comentar as razões da desavença. "A gente de fora, ainda que ouça muita coisa, não sabe de tudo."