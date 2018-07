Fred diz estar 'faminto' para encerrar jejum de gols no clássico

Após três jogos sem marcar, o atacante Fred, do Fluminense, afirmou estar "faminto" para fazer gols novamente, e a vítima pode ser o Botafogo. O time tricolor e o alvinegro se enfrentam no próximo domingo, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. O Fluminense precisa vencer para se aproximar do rival, líder da competição.

"É ruim (ficar sem fazer gol). Por um jogo já irrita. Estou faminto, mas estou tranquilo e sei que a maior preocupação é ganhar domingo. Estou com muita vontade e vendo também isso nos outros jogadores", afirmou o atacante depois do treinamento desta quinta-feira.

Fred também admitiu certa pressão sobre o time e o técnico Cristóvão Borges para vencer o duelo. A equipe perdeu o primeiro clássico do ano, contra o Vasco, e vem mostrando oscilações no desempenho.

"Uma vitória no domingo acalma os ânimos de quem pode pensar alguma coisa negativa. O Cristóvão tem muita competência e foi corajoso ao assumir o Fluminense com todas essas mudanças que tiveram para este ano. O grupo está com ele e temos que sair desta situação. Nós jogadores temos que assumir responsabilidade."

Durante o treino, o técnico Cristóvão Borges continuou fazendo testes no time Tricolor. O volante Edson que havia treinado entre os reservas, voltou para a formação titular, na vaga do meia Vinícius. Enquanto isso, o jovem meia Gerson segue na equipe, mostrando ter agradado ao treinador.