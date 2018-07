Fred diz estar realizando sonho e prometer dar a vida pelo hexa

RIO - Principal esperança de gols da seleção brasileira na Copa do Mundo que começa no próximo dia 12, o atacante Fred disse nesta segunda-feira ao se apresentar à equipe que está realizando um sonho de infância e prometeu fazer de tudo para levar o Brasil ao hexacampeonato mundial.

"Estou realizando um sonho de criança e a partir de agora é dar a vida para ganhar o hexa", disse o atacante a jornalistas.Os jogadores do Brasil chegaram nos aeroportos do Rio de Janeiro e foram levados em vans para um hotel próximo ao aeroporto do Galeão, de onde saíram de ônibus para a concentração da seleção em Teresópolis, na região serrana do Rio.

Do lado de fora, professores em greve fizeram um protesto contra os gastos públicos na preparação em obras para o Mundial. Eles não tiveram contato com os jogadores, mas o ônibus do Brasil foi cercado na saída do hotel. Os manifestantes chutaram o ónibus e colaram inúmeros adesivos alusivos à greve.

"Com essa união entre o povo e a nossa seleção, nós temos tudo para fazer uma grande Copa e conquistar o título", disse Fred antes da chegada dos professores grevistas.Artilheiro do Brasil na Copa das Confederações, o atacante afirmou que ser o principal goleador do Mundial não é sua prioridade agora. "Meu primeiro objetivo é conquistar a Copa e ajudar meus companheiros", disse. Antes de estrear contra a Croácia no Mundial, a seleção brasileira fará amistosos na semana que vem contra Panamá e Sérvia.

Além dos croatas na Arena Corinthians, dia 12, o Brasil também terá pela frente as seleções do México e de Camarões na primeira fase do Mundial. As partidas serão disputadas em Fortaleza e Brasília, respectivamente.