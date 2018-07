Fred diz que convocação 'dá gás extra' para Brasileiro

"Essa convocação me dá um gás extra para a disputa do Brasileiro. Fico mais forte e me sinto melhor. E estar na lista é bom para mim e para os meus companheiros, que, daqui a pouco, também terão uma chance na seleção", afirmou o jogador, que vestiu a camisa da seleção pela última vez em março de 2007.

Fred atribui o retorno à equipe ao seu desempenho no Fluminense. "Sabia que era só me concentrar aqui no Fluminense que a oportunidade iria aparecer. Estou preparado e muito mais motivado e maduro. E, é claro, esperançoso em voltar a marcar um gol com a camisa da seleção", projetou o artilheiro do Campeonato Carioca, com dez gols.

O atacante já disputou 10 partidas pela seleção, uma delas na Copa do Mundo da Alemanha, em 2006. Na ocasião, marcou um dos gols do Brasil no jogo contra a Austrália. Ao todo, Fred soma cinco partidas como titular e quatro gols pela equipe nacional.