Fred diz que deixou jogo do Flu por 'prevenção' e está otimista para domingo

"Eu já entrei com o adutor dolorido. No decorrer da partida, pesou. Às vezes é melhor ficar só um tempo fora do que seis, sete jogos. Tomei a decisão com a comissão técnica. Foi mais prudente eu ter saído para não arriscar muito, por prevenção", explicou Fred, para depois enfatizar que deverá estar em campo no próximo domingo, no Allianz Parque, pela sexta rodada do Brasileirão. "Então estou bem otimista de que vou poder jogar contra o Palmeiras. Teremos uma semana para trabalhar e recuperar do desgaste", completou.

O atacante também lembrou que o Fluminense se desgastou muito na vitória sobre o Flamengo, uma semana antes, quando atuou por quase meio tempo inteiro com um homem a menos após a expulsão do lateral Giovanni. E depois a equipe carioca encarou o Coritiba na quinta-feira, no Maracanã, onde neste domingo não conseguiu repetir a atuação exibida na vitória por 2 a 0 sobre a equipe paranaense.

"Foi um jogo complicado, talvez a equipe tenha sentido o desgaste do Fla-Flu, quando jogou quase um tempo inteiro com um jogador a menos. Acabamos acordando muito tarde e o Sport fez o jogo que tanto queria, tático, administrando o resultado e jogando por uma bola. Nossa chegada, quando tínhamos a bola, era muito lenta. Até chegar na frente, a defesa do Sport já estava organizada. Mesmo assim, tivemos algumas oportunidades, mas não conseguimos marcar", analisou Fred.

O técnico Enderson Moreira também elogiou a atuação do Sport, embora acredite que o Fluminense merecia um resultado melhor. "Queríamos muito o resultado. Não fizemos um bom primeiro tempo. Jogo truncado. O Sport é muito bem armado e dá poucas chances ao adversário. No segundo tempo melhoramos bem, criamos boas chances e merecíamos a vitória. Controlamos o jogo. Infelizmente não aconteceu a vitória, mas faz parte. Agora é pensar no jogo contra o Palmeiras", projetou.