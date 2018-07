Fred diz que Fluminense de Muricy está muito diferente

"Estamos no início do trabalho do Muricy e ele já está encontrando um estilo. Isso não é fácil, estamos bem diferentes do estilo do Cuca e está dando certo", avaliou o atacante, prevendo uma grande futuro para a equipe. "O time tem jogado bem, as coisas estão encaixando e agora é torcer para o resultado vir. Aí ninguém nos segura".

Para a partida de domingo contra o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, Fred aposta no bom desempenho de Carlinhos e de Marquinho, considerado pelo atacante como os melhores em campo na vitória sobre o Flamengo.

"O Carlinhos junto com o Marquinho foram os melhores para mim da última partida, fundamentais para conseguirmos a vitória. Criaram a maioria das nossas jogadas pela esquerda, um setor que ganhamos com muita força, marcação forte, e ainda com boa saída para o jogo", avaliou.