Fred diz que sensação é de alívio após ser campeão pelo Flu

RIO - O atacante Fred afirmou neste domingo que a conquista do título do Campeonato Brasileiro pelo Fluminense lhe deixou com uma sensação de alívio e tirou um peso das costas. Com participação discreta na vitória por 1 a 0 sobre o Guarani, neste domingo, no Engenhão, o jogador lembrou que teve dificuldades na competição por conta de várias lesões.

Veja também:

JOGO - Leia como foi Fluminense 1x0 Guarani

ESPECIAL - Flu e Unimed, enfim campeões

OS CAMPEÕES - Conheça os jogadores do Flu

Ouça o gol (Eldorado/ESPN) - 1x0

"A sensação é de alívio. Sofri demais, fiquei pra baixo, achei que ia ser difícil superar os problemas que passei. Deu tudo certo, tive forças para continuar trabalhando. Só tenho que agradecer todo mundo. Tirei um peso das costas", afirmou o atacante.

Fred prometeu que o atual grupo do Fluminense vai conquistar mais títulos nos próximos anos, como a Libertadores em 2011. "Construímos uma família, com vitórias e títulos. É apenas um início, todos estão com contratos longos, ainda temos muito a conquistar. É um início de um ciclo vitorioso", disse.

Para Fred, a conquista do título do Brasileirão pelo Fluminense começou a ser construída em 2009. No ano passado, o time carioca foi vice-campeão da Copa Sul-Americana e conseguiu evitar o rebaixamento para a Série B com uma reação impressionante. "Desde o ano passado a gente sonha com título. Foi muito merecido", explicou.

O atacante elogiou a humildade do meia Conca e prometeu que irá levantar junto com o argentino o troféu do Brasileirão, em cerimônia na segunda-feira. "Conca é essa simplicidade. Aqui todos são humildes. Queria passar a faixa de capitão para ele. Vou pedir para ele levantar junto comigo no troféu, para sair com ele na foto", comentou.