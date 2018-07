Fred é a grande ausência entre os relacionados do Atlético-MG para pegar Flamengo

O atacante Fred é a principal ausência na lista dos 23 jogadores relacionados pelo técnico Rogério Micale no Atlético Mineiro para a partida contra o Flamengo, neste domingo, às 16 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte, válida pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Fred, que atuou no empate em 0 a 0 contra o Jorge Wilstermann, da Bolívia, na última quarta-feira, jogo que eliminou o Atlético Mineiro da Copa Libertadores, continuará o trabalho de aprimoramento da forma física. Já o volante Gustavo Blanco, que se recupera de uma tendinite no tornozelo esquerdo, também está fora do duelo contra o time rubro-negro carioca.

O desfalque do experiente centroavante, de 33 anos, será muito sentido por Rogério Micale, que busca uma solução para recuperar o sistema ofensivo da equipe. Invejado por muitos torcedores de clubes adversários por contar também com nomes como os de Robinho, Luan e Rafael Moura, além dos meias Cazares e Valdívia, o ataque atleticano é o terceiro pior do campeonato, com apenas 19 gols marcados.

Em crise na temporada, o time atleticano precisa da vitória em casa sobre o Flamengo para iniciar uma reabilitação no Brasileirão. Com 23 pontos, a equipe mineira está em 15.º lugar na tabela de classificação, apenas quatro pontos à frente do São Paulo, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Confira os 23 relacionais do Atlético Mineiro:

Goleiros - Victor e Giovanni

Laterais - Marcos Rocha, Fábio Santos, Alex Silva e Leonan

Zagueiros - Leonardo Silva, Gabriel, Bremer e Felipe Santana

Volantes - Rafael Carioca, Adilson, Elias, Yago e Roger Bernardo

Meias - Cazares, Valdívia, Otero e Marlone

Atacantes - Luan, Robinho, Rafael Moura e Pablo