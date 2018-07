Fred e dois ex-tricolores da seleção mandam apoio ao elenco do Fluminense

RIO - Concentrado com a seleção brasileira na Granja Comary, em Teresópolis, o atacante Fred publicou em rede social uma mensagem de apoio aos colegas do Fluminense que enfrentam o Internacional, neste domingo, em Macaé (RJ), pelo Campeonato Brasileiro. Também ex-tricolores, Marcelo e Thiago Silva fizeram coro com o camisa 9 do time tricolor.

"Galera tricolor, Fluzão na seleção desejando boa sorte no jogo contra o Inter", disse o artilheiro e, em seguida, Marcelo também mandou seu recado: "Aí galera, vamos que vamos, só vai dar Fluzão". Thiago Silva finalizou: "Gostaríamos de desejar um grande jogo para vocês. Estamos juntos".

Dos três jogadores, o único que ainda defende as cores do Fluminense é Fred. Marcelo e Thiago Silva, que jogaram juntos em 2006 pelo time das Laranjeiras, atuam hoje por Real Madrid e Paris Saint-Germain, respectivamente. Já Fred chegou ao clube carioca em 2009, conquistando o titulo do Brasileirão em 2010 e 2012.

Os três jogadores são titulares da seleção de Luiz Felipe Scolari que tentará o hexacampeonato mundial para o Brasil a partir do dia 12 de junho, contra a Croácia, na Arena Corinthians, em São Paulo. Depois, a equipe enfrenta o México no Castelão e Camarões no Mané Garrincha.