Fred e Gerson não treinam e podem desfalcar o Fluminense

O atacante Fred não treinou nesta quinta-feira e deve desfalcar o Fluminense, mais uma vez, diante do Avaí, neste sábado, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pelo Campeonato Brasileiro. Enquanto os demais companheiros realizavam um treino tático, o capitão do time tricolor ficou sob cuidados médicos tratando de dores no púbis. Magno Alves deve assumir a liderança no ataque.

Com indisposição estomacal, o meia Gerson também não participou das atividades e sua presença na partida é incerta. O volante Pierre herdou a vaga durante o treino e pode voltar a jogar com Ronaldinho Gaúcho, seu ex-companheiro no Atlético Mineiro. "O importante é fazer de tudo para que o setor defensivo não tome gol e consequentemente o Ronaldo e os demais ali na frente possam brilhar", considerou o jogador.

Pierre acredita que o Fluminense terá um jogo difícil na Ressacada, principalmente em razão do momento ruim que a equipe catarinense vive, na 16.ª posição. "É mais um jogo de muita dificuldade. O Avaí necessita do resultado, pois está numa situação um pouco complicada na tabela. A gente almeja se manter no grupo dos quatro e se aproximar mais do primeiro colocado". Com 30 pontos, o time tricolor é o terceiro colocado do Brasileirão.