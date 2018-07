Fred e lateral do Atlético-PR são suspensos por 5 jogos na Liga

Em sua primeira sessão da história, a Comissão Disciplinar criada para julgar os casos envolvendo a Copa Sul-Minas-Rio decidiu punir com cinco jogos de suspensão o atacante Fred, do Fluminense, e o lateral-direito Léo, do Atlético-PR. Os dois foram acusados por agressão mútua durante a partida de estreia na competição. Com a decisão desta quinta-feira, a dupla deve ficar de fora do restante da competição deste ano.

Fred atingiu Léo com um soco pelas costas, em partida disputada no fim do mês passado, em Volta Redonda. Apesar de as câmeras de TV não mostrarem uma suposta agressão do lateral momentos antes, o jogador do Atlético também foi expulso. O relato das agressões foi colocado na súmula do jogo pelo árbitro Celio Amorim (SC) e serviu como prova documental.

A Comissão Disciplinar da Primeira Liga, entidade que organiza a Copa Sul-Minas-Rio, foi criada exclusivamente para tratar os assuntos envolvendo a competição após o recuo do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em analisar as infrações. A comissão utiliza o Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), o mesmo utilizado pelo STJD. Tanto Fred quanto Léo Morais foram acusados de infração ao artigo 254-A, que trata de agressão física, e poderiam pegar de 4 a 12 partidas de suspensão.

Como a Primeira Liga não possui uma segunda instância, não há como recorrer da decisão dos auditores. Mas, justamente por isso, os clubes podem pedir que metade da pena seja convertida para outra punição, como multa. Nesse caso, tanto Fred quanto Léo poderiam atuar numa eventual participação de suas equipes na decisão da Copa.