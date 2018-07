Fred e Leonardo Silva ficam fora do treino do Atlético-MG

O Atlético Mineiro deu sequência aos trabalhos de preparação para o duelo com o Palmeiras, domingo, em São Paulo, com um treinamento na manhã desta quinta-feira na Cidade do Galo que não contou com a presença de dois importantes titulares: o zagueiro Leonardo Silva e o centroavante Fred.

Fred foi poupado da atividade no campo por causa de fadiga muscular, ficando na academia, onde realizou trabalhos em separado. Enquanto isso, Leonardo Silva ficou de fora em razão de um pisão no pé direito, mas inicialmente não preocupa para o confronto do fim de semana.

A atividade desta manhã na Cidade do Galo foi fechada para a imprensa. E em trabalhos técnicos e táticos, o técnico Marcelo Oliveira fez alguns testes na formação, além de ter trabalhado jogadas de movimentação e de bola parada.

E a principal novidade do trabalho foi o meia venezuelano Romulo Otero, que trabalhou em parte da atividade ao lados dos companheiros, na sua primeira atividade no campo no seu novo clube. O jogador, porém, ainda não teve seu contrato regularizado.

O volante Júnior Urso e o meia argentino Dátolo deram prosseguimento aos trabalhos de transição da fisioterapia para a preparação física. Assim, ainda não estão à disposição de Marcelo.

O Atlético-MG dará sequência aos trabalhos de preparação para o duelo com o Palmeiras nesta sexta-feira, com um treinamento marcado para as 15h30. Substituto de Douglas Santos, que está na seleção olímpica, Fábio Santos prevê um ótimo jogo com o Palmeiras.

"O Palmeiras, desde ao no passado, já vem com uma base um pouco mais montada e o Atlético teve algumas mudanças, inclusive de treinador, mas são duas forças, duas potências do futebol brasileiro. A gente vai medir forças no domingo e espero que o Atlético possa sair vitorioso", afirmou.