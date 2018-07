Fred é liberado de treinos da semana e não joga pelo Flu no sábado Quando o Fluminense ainda tinha grandes metas na temporada, Fred jogou até mesmo visivelmente machucado. Agora que o clube carioca apenas cumpre tabela nas últimas duas rodadas do Brasileirão, livre do rebaixamento, o atacante foi liberado pela comissão técnica e não precisará treinar ao longo da semana nas Laranjeiras.