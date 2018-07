Fred é novamente poupado em treino do Fluminense em Atibaia RIO - O atacante Fred foi novamente poupado do treino desta terça-feira no Fluminense, em Atibaia, mas o lateral Wellington Silva participou sem restrições da atividade realizada sob chuva. E deve integrar o time que vai estrear no Campeonato Carioca, domingo, contra o Nova Iguaçu, em São Januário.