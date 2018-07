Fred e Osvaldo treinam, mas voltarão a desfalcar o Fluminense

Embora tenha treinado normalmente nesta terça-feira, Fred e Osvaldo acabaram sendo vetados de última hora do jogo que o Fluminense fará contra o Internacional, nesta quarta, às 22 horas, no Beira-Rio, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois atacantes serão poupados depois de terem se recuperado de lesões.

Novamente sem os dois jogadores, a tendência é a de que Wellington Paulista atue no ataque titular. Já Osvaldo ficaria como opção de banco se fosse relacionado para o confronto. Horas mais cedo, Fred treinou como titular e formou dupla ofensiva com Wellington, enquanto Gustavo Scarpa iniciou a atividade na lateral esquerda e Cícero compôs o meio-campo.

Assim, a equipe foi escalada com Klever; Wellington Silva, Henrique, Marlon Santos e Gustavo Scarpa; Pierre, Cícero, Ronaldinho Gaúcho e Marcos Junior; Wellington Paulista e Fred. O goleiro Diego Cavalieri não participou do trabalho tático comandado pelo técnico Enderson Moreira, mas antes disso treinou normalmente. Ele ficou fora do coletivo para realizar um trabalho específico de fisioterapia. O volante Jean, por sua vez, ficou fazendo tratamento no pé esquerdo.

O Fluminense ocupa a quarta posição do Brasileirão, com 30 pontos, e tem a chance de terminar esta rodada no terceiro lugar, pois o Grêmio, atual dono deste posto, tem a mesma pontuação. A equipe carioca jogará para se recuperar da derrota por 1 a 0 sofrida diante do Avaí, no último sábado, em Florianópolis.