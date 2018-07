Fred é poupado de treino, mas não preocupa o Flu

O técnico Cristóvão Borges comandou na manhã deste sábado o último treino do Fluminense antes do confronto de domingo diante do Corinthians, no Itaquerão, em São Paulo. Os jogadores participaram de uma atividade recreativa sem Fred, que foi poupado. O atacante, no entanto, não preocupa para o duelo pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Enquanto os jogadores estavam no gramado, Fred ficou na academia fazendo reforço muscular. A situação foi inversa à de sexta-feira, quando o atacante foi o único titular do Fluminense a ir a campo e realizou uma atividade técnica ao lado dos reservas.

Se Fred não preocupa, o mesmo não pode ser dito do volante Edson. Em alta após os dois gols diante do Goiás na quarta-feira, o jogador sentiu o músculo posterior da coxa no treino deste sábado. Ele precisou ser retirado de campo e está vetado para o duelo com o Corinthians.

Sem Edson, Cristóvão Borges ainda não confirmou a equipe que entrará em campo no domingo. O volante seria titular, uma vez que Valencia segue com dores no joelho direito e sem condições de jogo. Desta forma, Diguinho deve voltar a ter uma chance.

Se não poderá contar com Edson, nem com Cícero, que está suspenso, e Diego Cavalieri, ainda se recuperando de problema físico, o Fluminense deve ir a campo com: Klever; Bruno, Henrique, Elivelton e Carlinhos; Diguinho, Jean, Wagner e Conca; Rafael Sóbis e Fred.