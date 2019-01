Fred é submetido a cirurgia no nariz após fratura em jogo-treino do Cruzeiro

O atacante Fred foi submetido a uma cirurgia na noite do último sábado para corrigir uma fratura no nariz. A lesão aconteceu horas antes, durante a vitória do Cruzeiro no jogo-treino diante do Coimbra, por 2 a 0, na Toca da Raposa II.

Fred se contundiu ao chocar-se com o goleiro adversário Glaycon durante a atividade. Em vídeo na sua página no Instagram, o atacante confirmou a lesão e a cirurgia. "Galera, dei uma trombada no treino, fraturei algumas partes do nariz, mas graças a Deus deu tudo certo na cirurgia. Está tudo certo", declarou.

Por causa da contusão, Fred pode ser desfalque para o técnico Mano Menezes na estreia do Cruzeiro na temporada. No próximo sábado, a equipe celeste visita o Guarani em Divinópolis, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro.

Se isso acontecer, o atacante será a segunda ausência do Cruzeiro para a partida. Afinal, o meia Thiago Neves é baixa confirmada para o confronto, após sofrer um estiramento muscular de grau 1 na panturrilha direita no treinamento da última quinta-feira.