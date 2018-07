Fred elogia Roger e projeta reforçar o Atlético-MG contra o São Paulo

O Atlético-MG ampliou sua série de maus resultados neste Campeonato Brasileiro ao perder para o Atlético-PR na última quarta-feira, mesmo atuando em casa e com um jogador a mais desde o primeiro tempo. A ausência de Fred, poupado, foi considerada fundamental para a derrota, que ampliou a pressão sobre o técnico Roger Machado.

"O menos culpado é ele. É hora de a gente somar forças, dividir responsabilidades, mas principalmente os jogadores. Temos jogadores vitoriosos, que gostam de vencer e querem tirar o melhor um do outro e deles próprios. Nós fomos campeões mineiros e estamos bem na Libertadores com o Roger equilibrando o time. Agora não pode jogar na conta dele", declarou Fred nesta quinta-feira.

O atacante considerou que as diversas lesões, que vêm lotando o departamento médico do clube, foram fundamentais para este mau momento no início do Brasileirão. "São situações que estão acontecendo e que ninguém vai olhar para isso. A comissão técnica tem que se desdobrar. Às vezes machucam vários da mesma posição. Isso é complicado."

Apesar desta ponderação, Fred admitiu que um novo resultado negativo seria desastroso para o Atlético-MG. Por isso, tratou como fundamental o confronto diante do São Paulo, neste domingo no Morumbi. E depois de ser poupado pelo desgaste muscular, o jogador espera estar de volta à equipe.

"A gente já queria ir pro jogo de ontem, mas devido à maratona, pensamos em segurar esse jogo para não ficar dois meses parado. Foi um trabalho bem planejado. Amanhã, já treino com o grupo, sábado vou para campo e domingo vou estar dentro, com fé em deus", comentou.