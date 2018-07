Fred escapa de suspensão e é advertido pelo STJD; Atlético-MG leva multa

O técnico Marcelo Oliveira não terá problemas para escalar o atacante Fred no jogo do Atlético Mineiro contra o Coritiba, na próxima segunda-feira, pelo Brasileirão. Nesta quarta-feira, o jogador recebeu apenas uma advertência em julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), no Rio de Janeiro.

Fred foi julgado por causa da expulsão no jogo contra o Figueirense, no dia 3 de julho, pela 13ª rodada do Brasileirão. O atacante levou o cartão vermelho direto naquele jogo porque o árbitro Rafael Traci viu uma cotovelada em Elicarlos numa dividida. Fred havia marcado o gol do Atlético no empate por 1 a 1, em Florianópolis.

O jogador fora denunciado por dupla infração. Porém, teve a denúncia de agressão desclassificada para ato hostil e recebeu a advertência. Na denúncia de desrespeito contra a arbitragem, foi absolvido. O meia Yago, do Figueirense, foi denunciado por ato hostil, por também ter sido expulso na partida. Foi apenas advertido, assim como Fred.

Já o Atlético foi multado em R$ 1 mil por ter atrasado a entrada do time no gramado para o início da partida. Para todos os casos, ainda cabe recurso.