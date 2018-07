Fred espera finalmente desencantar contra o Flamengo Fred já está há dois anos no Fluminense, mas ainda não conseguiu marcar gols no Flamengo. Nesse período, ele disputou quatro clássicos contra o rival e passou em branco em todos. Mas o atacante espera finalmente desencantar neste domingo, quando as duas equipes se enfrentam no Engenhão, pelas semifinais da Taça Rio (segundo turno do Campeonato Carioca).