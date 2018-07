Fred espera que Fluminense mantenha postura ofensiva

Satisfeito com a goleada sobre o São Paulo por 4 a 1, neste domingo, o atacante Fred aprovou a atuação do Fluminense e pediu para o time manter a postura ofensiva nas duas partidas restantes, diante de Palmeiras e Guarani.

"Foi um jogo muito difícil. Os atletas do São Paulo jogaram com dignidade o tempo inteiro e precisamos lutar muito pela vitória. Com a circunstância da partida conseguimos um placar elástico e agora precisamos manter essa postura ofensiva nos dois jogos que restam", pediu o atacante.

Fred comemorou ainda o fato do Fluminense depender apenas de suas próprias forças para ser campeão brasileiro. O time carioca está na liderança com um ponto na frente do Corinthians, que empatou com o Vitória por 1 a 1. "Falei que precisávamos pensar só na gente e foi assim. Agora precisamos apenas de nós mesmos para chegar ao grande objetivo", projetou.