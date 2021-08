Fred exalta atuação equilibrada do Fluminense em nova vitória sobre Cerro Porteño

Autor do único gol do Fluminense na vitória desta terça-feira à noite sobre o Cerro Porteño-PAR, por 1 a 0, no Maracanã, o centroavante Fred elogiou a postura do time, que não se acomodou com a vantagem conquistada no duelo de ida - ganhou por 2 a 0 no Paraguai, na ida das oitavas de final.

"A nossa atuação foi sólida, equilibrada, a gente tentou impor o ritmo. Sabíamos que tínhamos uma boa vantagem, então tentamos aumentar, conseguimos sair na frente, criamos pouco, mas não corremos muito risco e conseguimos ser eficientes", disse o jogador na saída do gramado.

Fred chegou ao 13.º gol em 26 jogos realizados na temporada. Só na Copa Libertadores este foi o quinto, sendo decisivo para manter o Fluminense vivo na competição. Aliás, o centroavante disse que aos poucos o Fluminense está crescendo na competição.

"Há muitos anos que a gente não chega nas quartas, a gente está encorpando, pegando confiança dentro da competição e vamos agora firmes contra o Barcelona. Ou a gente olha para o lado ruim ou para o lado bom, temos de aprender com os nossos erros, mas se a gente for analisar os dois confrontos a gente foi muito superior", completou.

Nas quartas de final, o Fluminense terá pela frente o Barcelona, do Equador. O primeiro confronto será na quinta-feira, dia 12 de agosto, às 21h30, no Rio de Janeiro, enquanto a volta será disputada no dia 19, no mesmo horário, em Guayaquil (Equador).