Fred exalta importância de clássico e atuações contra o Botafogo

Ainda na briga por uma das vagas na Libertadores, o Fluminense tem neste sábado um clássico que para o atacante Fred, é fundamental para as ambições da equipe. Diante do Botafogo, no Maracanã, o Tricolor tenta subir na tabela do Brasileirão e o jogador relembrou do bom rendimento que costuma ter em jogos contra rivais.

"A gente quer chegar à Libertadores no ano que vem, e esse jogo de sábado é fundamental para isso. É pouco provável, mas, se houver uma combinação de resultados, podemos entrar no G-4 já nesta rodada", disse o atacante. O Fluminense ocupa a sétima posição e tem apenas três pontos a menos do que o quarto colocado, o Grêmio.

Fred tem uma boa média de gols contra o Botafogo. Em 15 jogos, marcou 12 vezes, uma média de 0,7 a cada partida. Para o jogador, a motivação extra de enfrentar rivais é o que move o seu bom desempenho. "Acho que é por isso que eu acabo me destacando mais nos clássicos desde a época quando jogava no América-MG e depois no Cruzeiro", contou.

A partida também tem grande peso para as ambições botafoguenses. O time é o 18º colocado, vem de duas derrotas seguidas e está três pontos atrás do Chapecoense, a primeira equipe fora da zona de rebaixamento. "A gente sabe da situação delicada que vive o Botafogo, mas não podemos nos preocupar com isso e temos até que tirar proveito do momento do nosso rival para conseguir os três pontos", disse Fred, vice-artilheiro da competição com 14 gols marcados.