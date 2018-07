Fred fará tratamento intensivo para enfrentar o Palmeiras

O atacante Fred não apresentou lesão grave após as torções no joelho e no tornozelo esquerdo na vitória do Fluminense sobre o Palmeiras nesta quinta-feira, pela Copa do Brasil, e fará tratamento intensivo para atuar no segundo jogo, no Allianz Parque, na próxima semana. Essas foram as principais conclusões obtidas pelo departamento médico do Fluminense após o exame de ressonância magnética a que o atacante foi submetido nesta quinta-feira.

"Fred fez tratamento e acordou melhor. Foi submetido a um exame de imagem que não mostrou lesão a nível de cirurgia. Teve um estiramento na parte posterior da articulação do joelho e do tornozelo", explicou o médico Arthur Nogueira.

"O tornozelo está um pouco mais inchado do que o joelho. Vamos dar sequência ao tratamento. Para sábado é muito difícil (partida contra o Atlético-PR, Maracanã). Mas até quarta-feira ainda há muito tempo. Vamos fazer de tudo para ele jogar. Dá para melhorar, a única questão é a dor", completou o especialista.

Fred sofreu a lesão no fim da etapa inicial. Aos 47 minutos ele caiu de mal jeito e torceu o tornozelo e o joelho esquerdo. No vestiário, os médicos tiveram dificuldade até para tirar a chuteira do jogador. Na saída do Maracanã, ainda mancando, Fred disse estar "bem melhor".